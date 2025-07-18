 Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам совместного собрания организаций ASOSAI и ARABOSAI | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам совместного собрания организаций ASOSAI и ARABOSAI

First News Media15:40 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам совместного собрания организаций ASOSAI и ARABOSAI

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам совместного собрания организаций ASOSAI и ARABOSAI.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В обращении говорится:

«Уважаемые участники заседания!

Сердечно приветствую вас – всех участников Совместного заседания высших органов аудита - членов Азиатской организации высших органов аудита (ASOSAI) и Арабской организации высших органов аудита (ARABOSAI), проводимого в Баку Счетной палатой Азербайджанской Республики. Поздравляю вас с началом работы заседания и желаю успехов.

Резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций «О повышении эффективности, подотчетности, результативности и прозрачности государственного управления посредством укрепления высших органов аудита» (2011-й год) и «О развитии и укреплении эффективности, подотчетности, результативности и прозрачности государственного управления посредством высших органов аудита» (2014-й год) имеют исключительное значение для повышения доверия мировой общественности к высшим органам аудита и дальнейшего усиления их роли с точки зрения эффективного использования общественных ресурсов.

Присутствие на заседании руководителей большинства высших органов аудита, являющихся членами организаций ASOSAI и ARABOSAI, а также участие представителей Президиума и Генерального секретариата Международной организации высших органов аудита (INTOSAI) свидетельствуют о высоком статусе мероприятия.

Расцениваю проведение такого мероприятия в нашей стране как поддержку наших усилий по активизации деятельности высшего органа аудита Азербайджана в сфере повышения эффективности, подотчетности, результативности и прозрачности использования государственных средств.

Устойчивое развитие, включающее применение новых механизмов для достижения экономического, социального и экологического баланса, согласование местных и глобальных интересов, рациональное использование природных ресурсов сегодня приобретают общечеловеческое значение. Эффективное и гибкое реагирование на эти вызовы ставит перед нами ответственные задачи, диктуя необходимость мобилизации финансовых возможностей, укрепления дисциплины для их сохранения, целевого, экономного и рационального использования, совершенствования государственных институтов аудита.

В этой связи считаю, что в условиях устойчивого развития и перехода к цифровой экономике обсуждение на заседании вопросов изучения и применения международного опыта по обеим темам заслуживает одобрения.

Так, развитие технологий искусственного интеллекта играет важную роль в экономическом и социальном развитии и получении преимуществ в глобальной конкурентной среде. Искусственный интеллект вносит серьезные изменения в государственное управление, экономическую и социальную сферы, в образование, здравоохранение, оборону, безопасность и другие области. Для обеспечения формирования и развития экосистемы искусственного интеллекта особое внимание необходимо уделять таким вопросам, как укрепление сотрудничества государственного и частного секторов, усиление научных исследований, поддержка инновационной среды. Считаю, что применение искусственного интеллекта в государственном аудите будет способствовать дальнейшему развитию аудита как независимого института контроля и устойчивому совершенствованию аудиторских услуг, создаст широкие возможности для изучения и применения передового мирового опыта в этой сфере.

Вторая тема совещания также очень важна. Поддержка мер по сокращению последствий изменения климата и адаптации к ним требует больших финансовых средств. Участие высших органов аудита важно для обеспечения целенаправленного использования этих средств, а также прозрачности и отчетности. Поддержка Азербайджаном действий в этой области была еще раз подтверждена на примере состоявшегося в нашей стране в прошлом году престижного мероприятия – COP29.

Верю, что участники заседания, опираясь на накопленный в своих странах положительный опыт и укрепляя деловые связи между высшими органами аудита, добьются установления более высокого уровня взаимоотношений между организациями ASOSAI и ARABOSAI, претворения в жизнь резолюций Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, а также внесут весомый вклад в дальнейшее развитие органов государственного аудита в целом.

Еще раз передаю вам свои наилучшие пожелания, желаю успехов в работе заседания».

Поделиться:
138

Актуально

Политика

Официальный Баку выступил в поддержку территориальной целостности Сирии

Политика

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам совместного собрания ...

Xроника

Состоялось открытие Ходжалинского кирпичного завода - ФОТО

Общество

Финансовая отчетность Фонда Возрождения Карабаха за 2024 год успешно прошла аудит, ...

Политика

В бакинском суде дал показания азербайджанец, взятый в заложники и подвергшийся пыткам в Армении

Официальный Баку выступил в поддержку территориальной целостности Сирии

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам совместного собрания организаций ASOSAI и ARABOSAI

Лебедев назвал временным эпизодом отсутствие делегации Баку на Экономсовете СНГ

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

Азербайджан за последние 40 дней победил в шести выборах международных организаций

Аппарат премьера Армении анонсировал раскрытие деталей встречи Алиев-Пашинян

Отменен визовый режим между Азербайджаном и Китаем

Сирийские и израильские официальные лица провели встречу в Баку - Al Arabiya

Последние новости

Обсуждены возможности сотрудничества железнодорожных ведомств Азербайджана и Пакистана - ФОТО

Сегодня, 16:05

В бакинском суде дал показания азербайджанец, взятый в заложники и подвергшийся пыткам в Армении

Сегодня, 16:00

Официальный Баку выступил в поддержку территориальной целостности Сирии

Сегодня, 15:55

Генсек СНГ исключил выход Армении из Содружества

Сегодня, 15:50

Армения и Иран обсудили вопрос разблокирования коммуникаций

Сегодня, 15:45

Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам совместного собрания организаций ASOSAI и ARABOSAI

Сегодня, 15:40

Турция начала проверку в отношении Mastercard и Visa

Сегодня, 15:35

Сколько трибун и сидений будет создано для зрителей гонок «Формулы-1» в Баку?

Сегодня, 15:30

Ниджат Мамедли: Карта TəhsilPlus будет способствовать улучшению благосостояния преподавателей

Сегодня, 15:25

В Москве не исключили контрмеры в ответ на новые санкции ЕС

Сегодня, 15:20

Госдеп США запретил американским чиновникам публичные оценки выборов в других странах

Сегодня, 15:15

Лебедев назвал временным эпизодом отсутствие делегации Баку на Экономсовете СНГ

Сегодня, 15:00

Состоялось открытие Ходжалинского кирпичного завода - ФОТО

Сегодня, 14:50

Генеральный секретарь Азиатской организации высших органов аудита посетил Милли Меджлис

Сегодня, 14:40

Генпрокуратура Азербайджана: за полгода арестовано имущество коррупционеров на 12 млн манатов

Сегодня, 14:35

Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми в селе Тезебина Ходжалинского района - ФОТО

Сегодня, 14:30

В Кремле назвали антироссийские санкции ЕС незаконными

Сегодня, 14:20

С этой даты возобновляются автобусные рейсы Баку-Нахчыван-Баку

Сегодня, 14:15

Кремль оценил слова Трампа о разочарованности украинским урегулированием

Сегодня, 14:08

Украинская разведка совершила кибератаку на сетевую инфраструктуру «Газпрома»

Сегодня, 14:00
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45