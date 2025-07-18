Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам совместного собрания организаций ASOSAI и ARABOSAI.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В обращении говорится:

«Уважаемые участники заседания!

Сердечно приветствую вас – всех участников Совместного заседания высших органов аудита - членов Азиатской организации высших органов аудита (ASOSAI) и Арабской организации высших органов аудита (ARABOSAI), проводимого в Баку Счетной палатой Азербайджанской Республики. Поздравляю вас с началом работы заседания и желаю успехов.

Резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций «О повышении эффективности, подотчетности, результативности и прозрачности государственного управления посредством укрепления высших органов аудита» (2011-й год) и «О развитии и укреплении эффективности, подотчетности, результативности и прозрачности государственного управления посредством высших органов аудита» (2014-й год) имеют исключительное значение для повышения доверия мировой общественности к высшим органам аудита и дальнейшего усиления их роли с точки зрения эффективного использования общественных ресурсов.

Присутствие на заседании руководителей большинства высших органов аудита, являющихся членами организаций ASOSAI и ARABOSAI, а также участие представителей Президиума и Генерального секретариата Международной организации высших органов аудита (INTOSAI) свидетельствуют о высоком статусе мероприятия.

Расцениваю проведение такого мероприятия в нашей стране как поддержку наших усилий по активизации деятельности высшего органа аудита Азербайджана в сфере повышения эффективности, подотчетности, результативности и прозрачности использования государственных средств.

Устойчивое развитие, включающее применение новых механизмов для достижения экономического, социального и экологического баланса, согласование местных и глобальных интересов, рациональное использование природных ресурсов сегодня приобретают общечеловеческое значение. Эффективное и гибкое реагирование на эти вызовы ставит перед нами ответственные задачи, диктуя необходимость мобилизации финансовых возможностей, укрепления дисциплины для их сохранения, целевого, экономного и рационального использования, совершенствования государственных институтов аудита.

В этой связи считаю, что в условиях устойчивого развития и перехода к цифровой экономике обсуждение на заседании вопросов изучения и применения международного опыта по обеим темам заслуживает одобрения.

Так, развитие технологий искусственного интеллекта играет важную роль в экономическом и социальном развитии и получении преимуществ в глобальной конкурентной среде. Искусственный интеллект вносит серьезные изменения в государственное управление, экономическую и социальную сферы, в образование, здравоохранение, оборону, безопасность и другие области. Для обеспечения формирования и развития экосистемы искусственного интеллекта особое внимание необходимо уделять таким вопросам, как укрепление сотрудничества государственного и частного секторов, усиление научных исследований, поддержка инновационной среды. Считаю, что применение искусственного интеллекта в государственном аудите будет способствовать дальнейшему развитию аудита как независимого института контроля и устойчивому совершенствованию аудиторских услуг, создаст широкие возможности для изучения и применения передового мирового опыта в этой сфере.

Вторая тема совещания также очень важна. Поддержка мер по сокращению последствий изменения климата и адаптации к ним требует больших финансовых средств. Участие высших органов аудита важно для обеспечения целенаправленного использования этих средств, а также прозрачности и отчетности. Поддержка Азербайджаном действий в этой области была еще раз подтверждена на примере состоявшегося в нашей стране в прошлом году престижного мероприятия – COP29.

Верю, что участники заседания, опираясь на накопленный в своих странах положительный опыт и укрепляя деловые связи между высшими органами аудита, добьются установления более высокого уровня взаимоотношений между организациями ASOSAI и ARABOSAI, претворения в жизнь резолюций Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, а также внесут весомый вклад в дальнейшее развитие органов государственного аудита в целом.

Еще раз передаю вам свои наилучшие пожелания, желаю успехов в работе заседания».