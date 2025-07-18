Президент Бразилии призвал Трампа не считать себя императором мира

Президент США Дональд Трамп не должен считать себя императором мира, это недопустимо как с точки зрения иностранных партнеров, так и с позиции американских избирателей.

С таким призывом выступил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в беседе с CNN International.

«Мы не должны допустить, чтобы президент Трамп забыл о том, что его избрали для управления Соединенными Штатами, а не для того, чтобы быть императором всего мира», — сказал Лула да Силва.

Источник: Lenta.ru