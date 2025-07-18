Позиция Азербайджана в рейтинге УЕФА не изменилась.

Как сообщает Report, на этой неделе к рейтингу страны прибавился коэффициент 0,125.

Это произошло после матча "Селе" (Словения) – "Сабах" (3:3) в первом отборочном раунде Лиги Европы УЕФА.

Бакинский клуб по итогам жеребьевки добавил к рейтингу страны коэффициент 0,125.

В настоящее время Азербайджан занимает 29-е место с коэффициентом 17.250. Украина (17.975) – на 28-м месте, а Болгария (16.500) – на 30-м.

Рейтинг возглавляет Англия (94.839).