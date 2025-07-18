В Тегеране не рассматривают развитие отношений Армении с Западом как антииранский шаг - Посол

Тегеран не рассматривает возможность развития отношений Армении с западными странами как шаг против Ирана, заявил посол ИРИ в Армении Мехди Сохбани.

Как сообщают армянские СМИ, по его словам, Армения пытается диверсифицировать свои отношения различными способами - во благо своей страны: «Армения - независимая страна. Мы не можем сказать ей - строй отношения с таким-то государством и не строй их с такой-то страной. Мы просто думаем о том, чтобы развитие внешних связей Армении помогло бы и отношениям с Ираном».

«Мы ждем того, что Армения воспользуется своими хорошими отношениями с Европой и другими странами для развития отношений с Ираном. И я должен подчеркнуть, что правительство Армении заверило нас в том, что развитие внешних связей не направлено против отношений Ирана и Армении. Мы доверяем нашим армянским друзьям, и правительство Армении очень деликатно сохраняет и защищает свои отношения с Ираном, потому что происходящее исходит из интересов двух стран и двух народов», - заключил посол.