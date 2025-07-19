Восемь человек погибли и 15 пострадали в ДТП с автобусом на юге Ирана

Восемь человек погибли и 15 получили травмы при опрокидывании автобуса на шоссе между городами Фирузабад и Кевар в южной иранской провинции Фарс.

Об этом 19 июля сообщил глава службы скорой помощи региона Масуд Абед.

«Этот инцидент произошел сегодня в 11:05. В результате погибли восемь человек, а 15 получили тяжелые травмы», — сказал он.

Для бесперебойной госпитализации пострадавших в больницах Намази, Раджаи и Муслимин в Ширазе, а также в больнице Гхэм в Фирузабаде введен режим повышенной готовности. Командование по кризисным операциям и Центр мониторинга медицинской помощи координируют оказание помощи пострадавшим.

Источник: Известия