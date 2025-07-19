Армянская церковь не обладает уровнем нравственности даже IT-компании: интересные аналогии от Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь потребовал очистить Армянскую апостольскую церковь от группировки во главе с католикосом всех армян Гарегином II.

В своем посте в Facebook армянский премьер провел параллели между безнаказанным нарушением церковных правил со стороны Гарегина II и произошедшим недавно случаем в американской IT-компании.

«Уверен, многие из вас слышали о случае, произошедшем на одном из концертов американской рок-группы Coldplay, когда стало известно о внебрачной любовной связи генерального директора американской технологической компании Astronomer и одной из сотрудниц компании.

После этого разоблачения компания Astronomer выступила с заявлением, в котором говорилось:

«Astronomer придерживается тех ценностей и культуры, которые ведут нас с момента основания нашей компании. Наши руководители должны соответствовать этим стандартам в плане поведения и подотчетности.

Совет директоров начал официальное расследование по данному поводу, и мы вскоре предоставим дополнительную информацию».

Также было сообщено, что деятельность генерального директора, уличенного в неверности, приостановлена, и назначен временный директор.

Аstronomer — да, это дорогая и авторитетная, но всего лишь IT-компания. Я подчеркиваю - всего лишь, в сравнении с Армянской Апостольской Церковью. Эта IT-компания, как видим, не может терпеть поведение, несовместимое с заявленными ценностями.

Теперь давайте посмотрим на реакцию окружения Ктрича Нерсисяна (мирское имя католикоса Гарегина II – ред.) по поводу уже хорошо известных фактов измен и вероломства с его стороны и со стороны нескольких таких же, как он, людей — измены тому обету, который они приняли, подписав обет безбрачия.

Они не в состоянии быть приверженцами ценностей даже на уровне IT-компании.

Для тех наших соотечественников, у кого еще остаются сомнения относительно ситуации с Ктричем Нерсисяном, подчеркну: по учению Армянской Апостольской Церкви целибатный (безбрачный) священник вступает в «брак» с Церковью и не имеет права на какую-либо личную жизнь. Причем никто не заставляет его принимать целибат - это добровольный выбор, акт служения Богу и Церкви. И, подписывая обет безбрачия, он преклоняет колени перед алтарем Первопрестольного Эчмиадзина и клянется быть верным этому служению. И именно благодаря этой клятве он получает право занимать высокие духовные должности и звания.

Армянская Апостольская Церковь также имеет женатых священников, у которых есть жены, дети, семьи.

Они идут по этому пути по собственному выбору, и это легитимный, достойный уважения и честный образ жизни.

Однако женатые священники не могут быть ни епископами, ни католикосами.

Получается, что Ктрич Нерсисян и некоторые из его окружения ради церковной должности дали ложное обещание Богу и Церкви, нарушили и продолжают нарушать это обещание, прелюбодействуют и оскверняют обет безбрачия и Армянскую Апостольскую Церковь.

Терпеть Ктрича Нерсисиана и его группировку, значит давать повод некоторым думать, что Армянская Апостольская Церковь не обладает даже уровнем нравственности и ценностей, присущим IT-компании.

Это значит давать повод некоторым думать, что армянское общество лишено нравственности и ценностей.

Мы не можем допустить такого. Ктрич и его группировка должны быть отстранены. Первопрестольный Эчмиадзин должен быть по-настоящему первопрестольным!» - написал Пашинян в соцсети.