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Орбан: Венгрия не примет сверстанный для Украины бюджет ЕС

First News Media16:55 - Сегодня
Орбан: Венгрия не примет сверстанный для Украины бюджет ЕС

Венгрия не примет предложенный Еврокомиссией проект бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы, потому что он предусматривает «выделение венгерских денег Украине».

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, предложив Брюсселю серьезно отнестись к предупреждению со стороны Будапешта.

«Я никогда не приму бюджет ЕС, который направляет венгерские деньги на Украину. Я никогда не приму бюджет ЕС, который разоряет венгерских фермеров. Я никогда не приму бюджет ЕС, который делает Венгрию уязвимой для шантажа. Я никогда не соглашусь с тем, что венгры будут получать причитающиеся им средства только в том случае, если подчинятся политике Брюсселя в поддержку войны, миграции и трансгендерной пропаганды.

Было бы хорошо, если бы в Брюсселе усвоили венгерский ответ: «Никогда», - написал глава правительства на своей странице в Facebook.

Орбан, выступая в эфире радиостанции Kossuth 18 июля, заявил, что не только Венгрия, но и другие страны не поддержат проект нового семилетнего бюджета, потому что он подготовлен Еврокомиссией лишь для того, чтобы «затащить Украину в ЕС». По его мнению, «этот бюджет разрушит Евросоюз».

Представляя 16 июля в Брюсселе проект бюджета на 2028-2034 годы. в размере €2 трлн, Еврокомиссия сообщила, что Украине выделяется из него €100 млрд, то есть 5%. Однако Орбан заявил, что, по оценкам различных экспертных групп, по меньшей мере 20% заложенных в нем средств могут пойти на цели Украины, в том числе на финансирование процесса ее вступления в ЕС.

Венгерское правительство считает, что в таком виде документ не может рассматриваться как основа для переговоров. Будапешт призвал Брюссель отозвать и пересмотреть свой бюджетный план. Консультации стран ЕС по этому вопросу могут продолжаться до конца 2027 года. Для принятия очередного семилетнего бюджета требуется согласие всех членов сообщества.

Источник: ТАСС

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