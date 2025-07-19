Пашинян пригласил Пезешкиана в Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и пригласил его в Иреван, сообщает пресс-служба армянского правительства.

«Премьер-министр выразил соболезнования президенту Ирана в связи с жертвами событий, произошедших в прошлом месяце. Стороны обсудили вопросы, касающиеся двусторонней, региональной и международной повестки», – говорится в сообщении.

Ранее секретарь Совбеза Армении Армен Григорян провел телефонный разговор с иранским коллегой Али Акбаром Ахмадианом и представил детали переговоров с Азербайджаном. Григорян заверил Ахмадиану, что позиция Армении в вопросе региональных транзитных маршрутов не изменилась: коммуникации должны действовать на основе принципов территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции стран, через которые проходят.

В ответ иранский чиновник подчеркнул твердую позицию Тегерана в защиту территориальной целостности Армении.

Источник: Sputnik Армения