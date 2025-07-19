В Польше произошел сбой системы воздушного управления

В Польше произошла авария в системе воздушного управления, все полеты временно приостановлены.

Об этом в интервью агентству Onet сообщила представитель аэропорта имени Фредерика Шопена в Варшаве Анна Дермон.

«Из-за сбоя в работе информационных систем Польского агентства аэронавигационного обслуживания (PANSA) по всей стране в настоящее время невозможно осуществлять взлеты и посадки воздушных судов. Посадка осуществляется в соответствии с установленными процедурами», — заявила она.

По словам Дермон, безопасность пассажиров является главным приоритетом, представители авиации следят за ситуацией. В публикации говорится, что аналогичные сообщения о сбое были опубликованы в социальных сетях аэропортов Гданьска и Кракова.

Представитель Польского агентства аэронавигационного обслуживания Марцин Хадай отметил, что на данный момент все польское авиасообщение переведено на резервную систему управления.