Президент Ильхам Алиев: Сегодня Южный газовый коридор работает на полную мощность

Сегодня Южный газовый коридор работает на полную мощность.

Для новых пунктов назначения мы используем интерконнекторы. Однако основной трубопровод полностью загружен.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.

Глава государства отметил, что для расширения Азербайджану требуется дополнительное финансирование.

«Поэтому европейские институты должны учесть нынешнюю ситуацию и изменить свою политику, чтобы мы могли привлечь дополнительные средства. При таких обстоятельствах вопрос, который сегодня для нас кажется закрытым, может быть поднят вновь», — добавил Президент.