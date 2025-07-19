Трамп: возведение Ираном новых ядерных объектов приведет к их уничтожению

Президент США Дональд Трамп заявил, что иранские ядерные объекты будут уничтожены, если Тегеран решит построить их в новых местах.

"Все три ядерных объекта Ирана были полностью разрушены и/или уничтожены. На то, чтобы восстановить их работу, ушли бы годы, и если бы Иран хотел, им было бы проще начать [строить их заново] в трех других местах прежде, чем эти объекты были бы уничтожены, прими они такое решение", - написал Трамп в Truth Social.

Источник: ТАСС