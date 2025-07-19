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Президент Азербайджана: Мы видим огромный потенциал для упрочения партнерских отношений с США

First News Media19:30 - Сегодня
Президент Азербайджана: Мы видим огромный потенциал для упрочения партнерских отношений с США

Сегодня мы видим огромный потенциал для упрочения партнерских отношений с США.

Мы получаем положительные сигналы из Вашингтона. В ответ Азербайджан также направляет весьма положительные сигналы. Наше партнёрство имеет богатую историю.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.

«Президент Трамп активно участвует в процессах, происходящих на Южном Кавказе. Он делает огромную работу для окончательного урегулирования затянувшегося конфликта между Арменией и Азербайджаном. Думаю, в будущем мы услышим еще больше хороших новостей», — подчеркнул глава государства.

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