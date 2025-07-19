 Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд

First News Media21:00 - Сегодня
Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд

Азербайджан не получил никакого ответа от российских официальных лиц относительно авиакатастрофы пассажирского самолета Embraer 190, принадлежащего ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL - ред.), вблизи казахстанского города Актау.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками III Шушинского глобального медиафорума.

"К сожалению, мы не получили никакого ответа от российских официальных лиц по этому поводу, хотя уже прошло семь месяцев. Для нас все ясно. Мы знаем, что произошло, и можем это доказать. И мы знаем, что российские официальные лица тоже знают, что произошло. И здесь возникает вопрос - почему они просто не делают то, что сделал бы любой сосед. Наши просьбы и требования абсолютно естественны: признать эту катастрофу как вину, наказать тех, кто сбил наш самолет, выплатить компенсации семьям погибших, пострадавшим и авиакомпании AZAL - за потерю самолета", - сказал Ильхам Алиев.

Как подчеркнул президент, к счастью, пилоты проявили мужество, отвагу и профессионализм: "Им удалось посадить самолет, так что мы его не потеряли. Как только мы направили группу на место происшествия, чтобы разобраться, что произошло, они сразу же доложили и засняли, что фюзеляж самолета был весь в отверстиях. Внутри находились два человека, раненых осколками.

Идея о том, что это был украинский дрон, который якобы поразил самолет - абсолютно нелепа. Было два нападения на самолет. Так что представьте себе: украинский дрон прилетает, наводится на азербайджанский самолет, поражает его, падает, а потом снова атакует. Это история для детского сада. Мы знаем, что произошло.

Более того, воздушное пространство России не было закрыто - оно было перекрыто через несколько минут после удара по самолету.

И в этом также заключается ответственность тех, кто провел эту операцию "Ковер", как мы это называем, в результате которой было закрыто небо. Все это ясно, как сегодняшний день. Но уже прошло семь месяцев, а у нас нет ответа. Наш генеральный прокурор регулярно направляет письма главе Следственного комитета России.

Но на все письма приходит один ответ - расследование продолжается. Мы будем ждать, когда оно завершится, но я считаю, что такое поведение контрпродуктивно.

Это не приведет к тому, что мы забудем. Мы не забудем. Сейчас мы готовим, и мы уже проинформировали российскую сторону, что готовим досье для подачи в международные судебные инстанции по этому поводу. Мы понимаем, что это может занять время. В деле Boeing малайзийской авиакомпании это заняло более десяти лет.

Мы готовы ждать десять лет, но справедливость должна восторжествовать. И, к сожалению, ситуация, которая сейчас находится в подвешенном состоянии, не способствует развитию двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном".

Поделиться:
469

Актуально

Xроника

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III ...

Политика

Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в ...

Политика

Президент Ильхам Алиев: Наша Победа говорит о том, что справедливость есть, просто ...

Политика

Ильхам Алиев: Если Армения будет блокировать процесс, связанный с Зангезурским ...

Политика

Президент: Мы привлекаем иностранных инвесторов в энергетический сектор Азербайджана

Президент Ильхам Алиев: Мы поддерживаем африканские страны в борьбе с климатическими изменениями

Президент Ильхам Алиев: Гарантией доверия между Азербайджаном и Арменией должны быть международно-правовые нормы

Президент Ильхам Алиев прокомментировал газовый кризис между Россией и Европейским Союзом

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

Пашинян: Да, я признал Карабах, жаль, что не сделал этого раньше

Пашинян: Встреча с президентом Азербайджана в Абу-Даби может иметь положительные результаты

Ильхам Алиев - жителям села Тезебина и Ханъюрду: Отныне мы будем жить здесь вечно, никто больше не сможет заставить нас покинуть эти места

Милли Меджлис выразил решительный протест против резолюции Палаты представителей Бельгии

Последние новости

Украина предложила России провести новый раунд переговоров на следующей неделе

Сегодня, 21:40

Пожар в автомобиле на Зугульбинском шоссе привел к пробке - ФОТО

Сегодня, 21:30

Президент: Мы привлекаем иностранных инвесторов в энергетический сектор Азербайджана

Сегодня, 21:25

Президент Ильхам Алиев: Мы поддерживаем африканские страны в борьбе с климатическими изменениями

Сегодня, 21:15

Президент Ильхам Алиев: Гарантией доверия между Азербайджаном и Арменией должны быть международно-правовые нормы

Сегодня, 21:13

СМИ: США увеличат число мест содержания мигрантов за счет палаточных лагерей

Сегодня, 21:10

Президент Ильхам Алиев прокомментировал газовый кризис между Россией и Европейским Союзом

Сегодня, 21:05

Президент Ильхам Алиев: У Азербайджана и Китая большие планы на увеличение объема торговли

Сегодня, 21:02

Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд

Сегодня, 21:00

Президент Ильхам Алиев: Я не пользуюсь искусственным интеллектом - ВИДЕО

Сегодня, 20:45

Президент Ильхам Алиев: Южному Кавказу необходимо стать стабильным и безопасным регионом

Сегодня, 20:30

Президент Азербайджана разъяснил, при каких условиях может быть подписан мирный договор с Арменией

Сегодня, 20:18

Азербайджанская команда по групповым упражнениям в художественной гимнастике завоевала вторую золотую медаль на Универсиаде - ФОТО

Сегодня, 20:10

Президент Ильхам Алиев: Внешний долг тех, кто нас критикует, составляет 100 процентов ВВП и больше

Сегодня, 20:05

Президент Ильхам Алиев: Мы благодарны Президенту Трампу за стремление помочь Азербайджану и Армении договориться

Сегодня, 20:00

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:55

Президент Азербайджана: Мы стали более активными на международной арене

Сегодня, 19:50

Президент Ильхам Алиев назвал базовые принципы своей политики

Сегодня, 19:48

Президент: Нам нужно, чтобы Организация экономического сотрудничества была сплоченнее и эффективнее

Сегодня, 19:37

Президент Азербайджана: Мы видим огромный потенциал для упрочения партнерских отношений с США

Сегодня, 19:30
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45