Ильхам Алиев о крушении самолета AZAL в Актау: Азербайджан готовит досье в международный суд

Азербайджан не получил никакого ответа от российских официальных лиц относительно авиакатастрофы пассажирского самолета Embraer 190, принадлежащего ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL - ред.), вблизи казахстанского города Актау.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками III Шушинского глобального медиафорума.

"К сожалению, мы не получили никакого ответа от российских официальных лиц по этому поводу, хотя уже прошло семь месяцев. Для нас все ясно. Мы знаем, что произошло, и можем это доказать. И мы знаем, что российские официальные лица тоже знают, что произошло. И здесь возникает вопрос - почему они просто не делают то, что сделал бы любой сосед. Наши просьбы и требования абсолютно естественны: признать эту катастрофу как вину, наказать тех, кто сбил наш самолет, выплатить компенсации семьям погибших, пострадавшим и авиакомпании AZAL - за потерю самолета", - сказал Ильхам Алиев.

Как подчеркнул президент, к счастью, пилоты проявили мужество, отвагу и профессионализм: "Им удалось посадить самолет, так что мы его не потеряли. Как только мы направили группу на место происшествия, чтобы разобраться, что произошло, они сразу же доложили и засняли, что фюзеляж самолета был весь в отверстиях. Внутри находились два человека, раненых осколками.

Идея о том, что это был украинский дрон, который якобы поразил самолет - абсолютно нелепа. Было два нападения на самолет. Так что представьте себе: украинский дрон прилетает, наводится на азербайджанский самолет, поражает его, падает, а потом снова атакует. Это история для детского сада. Мы знаем, что произошло.

Более того, воздушное пространство России не было закрыто - оно было перекрыто через несколько минут после удара по самолету.

И в этом также заключается ответственность тех, кто провел эту операцию "Ковер", как мы это называем, в результате которой было закрыто небо. Все это ясно, как сегодняшний день. Но уже прошло семь месяцев, а у нас нет ответа. Наш генеральный прокурор регулярно направляет письма главе Следственного комитета России.

Но на все письма приходит один ответ - расследование продолжается. Мы будем ждать, когда оно завершится, но я считаю, что такое поведение контрпродуктивно.

Это не приведет к тому, что мы забудем. Мы не забудем. Сейчас мы готовим, и мы уже проинформировали российскую сторону, что готовим досье для подачи в международные судебные инстанции по этому поводу. Мы понимаем, что это может занять время. В деле Boeing малайзийской авиакомпании это заняло более десяти лет.

Мы готовы ждать десять лет, но справедливость должна восторжествовать. И, к сожалению, ситуация, которая сейчас находится в подвешенном состоянии, не способствует развитию двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном".