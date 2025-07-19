СМИ: США увеличат число мест содержания мигрантов за счет палаточных лагерей

Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) рассчитывает значительно нарастить возможности по задержанию и дальнейшей депортации нелегальных мигрантов путем строительства крупных палаточных лагерей в качестве центров их временного содержания.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, в распоряжении которой оказалась служебная документация ведомства.

Администрация президента США Дональда Трампа считает главным препятствием на пути увеличения темпов депортации нелегалов нехватку мест в центрах их временного содержания. К концу 2025 года служба рассчитывает довести число койко-мест до 100 тыс. На момент возвращения Трампа в Белый дом в январе этого года ICE располагала лишь 40 тыс. мест, напоминает газета. Сейчас в центре внимания ведомства девять новых проектов в различных штатах, включая Индиану, Колорадо, Нью-Джерси и Техас.

Власти США планируют в ближайшей перспективе разбить тысячи палаток на территории военных баз и уже существующих центров содержания мигрантов. Упор на временные палаточные лагеря уже вызвал противоречия в американской администрации, отмечает The Wall Street Journal. Хотя ряд чиновников считает более выгодным централизованное содержание мигрантов в нескольких крупных центрах, длительное нахождение людей в таких местах может обернуться катастрофой, особенно в районах, подверженных наводнениям и ураганам.

Всего в США ICE управляет более чем 200 центрами временного содержания мигрантов. 4 июля Трамп подписал закон о госрасходах, предусматривающий выделение 45 млрд долларов на расширение возможностей службы содержания задержанных мигрантов.

Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Сразу после инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Президент заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов (1 млн человек).