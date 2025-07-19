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В Японии могут построить первую с 2011 года АЭС

First News Media10:20 - Сегодня
В Японии могут построить первую с 2011 года АЭС

Японская энергокомпания Kansai Electric Power Co. намерена провести геологическое исследование и ряд других работ в рамках подготовки к реконструкции первого энергоблока атомной электростанции (АЭС) «Михама».

Об этом 18 июля сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники.

«Kansai Electric Power Co. рассматривает возможность проведения геологических исследований на месте расположения АЭС «Михама» в префектуре Фукуи в рамках подготовки к ее восстановлению», — говорится в материале издания.

Уточняется, что, если новый или замененный энергоблок будет построен, это станет первым подобным проектом после аварии на АЭС «Фукусима» 2011 года. На данный момент два энергоблока «Михамы» не эксплуатируются.

По информации источников телеканала, японская энергетическая компания планирует сделать официальное объявление о старте исследований в середине августа, а пока никаких окончательных решений не принято.

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