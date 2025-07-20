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Пашинян призвал быть готовыми изгнать католикоса всех армян из его резиденции

First News Media17:00 - Сегодня
Пашинян призвал быть готовыми изгнать католикоса всех армян из его резиденции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников быть готовыми освободить резиденцию в Первопрестольном Эчмиадзине от католикоса всех армян Гарегина II.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Мы сделаем это вместе. Будьте готовы", - написал он и в очередной раз обвинил духовного лидера всех армян в нарушении обета безбрачия.

Согласно армянской конституции, государство и церковь отделены друг от друга и чиновники не имеют права вмешиваться в церковную жизнь. Однако Пашинян нашел повод для вмешательства, обосновав его тем, что он верующий и только по стечению обстоятельств еще и премьер республики.

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