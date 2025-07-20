Пашинян призвал быть готовыми изгнать католикоса всех армян из его резиденции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников быть готовыми освободить резиденцию в Первопрестольном Эчмиадзине от католикоса всех армян Гарегина II.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Мы сделаем это вместе. Будьте готовы", - написал он и в очередной раз обвинил духовного лидера всех армян в нарушении обета безбрачия.

Согласно армянской конституции, государство и церковь отделены друг от друга и чиновники не имеют права вмешиваться в церковную жизнь. Однако Пашинян нашел повод для вмешательства, обосновав его тем, что он верующий и только по стечению обстоятельств еще и премьер республики.