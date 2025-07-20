Путин принял в Кремле старшего советника Хаменеи

Президента России Владимир Путин принял в Кремле Али Лариджани, старшего советника верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Как передает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам,"иранский представитель по поручению своего руководства довел оценки обострившейся ситуации на Ближнем Востоке и вокруг иранской ядерной программы".

Напомним, что Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя 9 дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Позже американский президент Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня, однако в целом в Ближневосточном регионе действует атмосфера нестабильности и недоверия друг к другу.