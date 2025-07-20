Работа ресторана «Нафталан», в котором произошло массовое отравление, ограничена: начато расследование

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) распространило заявление в связи с фактом пищевого отравления, произошедшего в семейном ресторане "Нафталан", расположенном в Кюрдамирском районе.

Отмечается, что инцидент имел место в заведении, принадлежащем частному лицу - Эльшану Азизову, и функционирующем в селе Хырдапай.

В настоящее время сотрудники АПБА совместно с представителями других профильных структур проводят расследование с целью выявления причин происшествия. Специалисты агентства осмотрели объект, взяли образцы употреблённой пищи и направили их на лабораторные анализы.

Согласно информации медицинского учреждения, все пострадавшие после оказания первой помощи были отпущены домой.

Временно приостановлена деятельность ресторана. Расследование продолжается.

09:08

В Кюрдамирском районе зафиксирован еще один случай массового отравления.

Как передает Report, инцидент произошел после мероприятия в центре отдыха "Нафталан".

Так, пятеро жителей села Чяртаяз, Ульвия Хатам гызы Магеррамова (1986), Гюллю Хайям гызы Магеррамова (2008), Айдын Хайям оглу Магеррамли (2009), Сянан Джаваншир оглу Магеррамов и Зохра Мадат гызы Магеррамова (1993), по возвращении домой почувствовали недомогание.

Их с симптомами пищевого отравления доставили в Кюрдамирскую районную центральную больницу.

В настоящее время состояние госпитализированных оценивается как средней тяжести.

Ранее сообщалось, что после мероприятия в одном из центров отдыха в Кюрдамирского районе 12 человек были доставлены в больницу с симптомами пищевого отравления.

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