За минувшие сутки жертвами ударов Израиля по сектору Газа стали 136 палестинцев

Не менее 136 палестинцев погибли за минувшие сутки в секторе Газа в результате действий армии Израиля.

Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

Медицинские источники сообщили, что 136 граждан, в том числе 38 человек, ожидавших получения продовольствия в пунктах распределения гуманитарной помощи, были убиты в секторе Газа в результате ударов и рейдов израильских оккупационных сил с рассвета в субботу, указывает WAFA. Агентство также сообщает, что трое палестинских детей умерли за это время от недоедания.