Трамп обвинил Обаму в мошенничестве

Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего главу американской администрации Барака Обаму в мошенничестве на выборах 2016 года.

Соответствующую публикацию Трамп разместил в Truth Social, передает ТАСС.

Трамп положительно оценил выступление в эфире телеканала Fox News директора национальной разведки США Тулси Габбард и первого заместителя пресс-секретаря Белого дома Харрисона Филдса.

По словам Трампа, они "фантастическим образом [высказались о необходимости] преследования Обамы и бандитов, которые были бесспорно уличены в мошенничестве на выборах высочайшего уровня". При этом американский лидер поздравил Габбард, которая накануне заявила, что разведывательное сообщество США при администрации Обамы использовалось в политических целях для подрыва президентства Трампа.