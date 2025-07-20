Хикмет Гаджиев: Азербайджанское общество активно взаимодействует со СМИ по вопросам медиаграмотности

Азербайджанское общество ведет активную работу со средствами массовой информации, в частности в направлении развития медиаграмотности.

Об этом заявил помощник Ппрезидента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в ходе III Шушинского глобального медиафорума.

По его словам, особое внимание в этом процессе уделяется повышению медиаграмотности в социальных сетях, в том числе среди детей.

«Мы убеждены, что формирование медиаграмотного поколения является одним из важнейших способов укрепления информационного иммунитета нашего общества», - отметил Гаджиев.