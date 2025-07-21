Иран пока не планирует проводить переговоры с США

Иран не планирует проводить очередной раунд переговоров по вопросу урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы с США в текущей ситуации.

Об этом сообщил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«В нынешней ситуации у нас нет никаких планов по [возобновлению] диалога с США, в то же время дипломатия, на наш взгляд, является инструментом и возможностью для защиты национальных интересов, и всякий раз, когда этот инструмент можно будет использовать для защиты прав народа и национальных интересов иранцев, мы не будем колебаться в этом отношении», - отметил он во время еженедельной пресс-конференции.

Источник: ТАСС