Как иностранцам посетить Карабах и Восточный Зангезур: Важные правила и детали

Начиная с 23 июля 2025 года, граждане иностранных государств смогут посещать освобожденные от оккупации города Азербайджана как на личных транспортных средствах, так и в составе туристических групп при условии получения соответствующего разрешения.

Об этом стало известно сегодня из совместного заявления Государственного агентства по туризму и Министерства цифрового развития и транспорта.

Карабах и Восточный Зангезур - это не просто географические территории, а азербайджанские регионы с богатой историей, культурным наследием и уникальной природой, где иностранные туристы могут одновременно увидеть следы древнего прошлого и динамику современного развития.

С 23 июля иностранные граждане смогут путешествовать на легковых автомобилях в направлениях Шуша, Лачин, Агдам, Физули, Ходжалы и Ханкенди, получив соответствующее разрешение через портал Yolumuz Qarabağa - https://yolumuzqarabaga.az/

Подчеркнем, что эта возможность предоставляется иностранным гражданам, посещающим Азербайджан на срок до 90 дней, а также тем, кто имеет временный или постоянный вид на жительство в нашей стране.

Под легковыми автомобилями подразумеваются транспортные средства категории B с государственными регистрационными номерами АР - разрешение может быть выдано на поездку максимум для 9 (девяти) человек, включая водителя, в одном автомобиле.

Особо подчеркнем, что все путешествующие лица должны ознакомиться с информацией о минной безопасности в указанных районах и информировать об этом других участников поездки - отметим, что все материалы о минной безопасности доступны online на иностранных языках.

Иностранные граждане также могут получить информацию о гостиницах и других местах размещения, действующих по маршрутам их поездки, через портал Yolumuz Qarabağa - все материалы доступны на иностранных языках.

Подчеркнем, что иностранные граждане, бронирующие отели, действующие на освобождённых территориях, получат право въезда на территорию без необходимости дополнительных процедур получения разрешений. Автоматическое предоставление разрешения на въезд лицам, бронирующим отели, не только экономит время путешественников, но и позволяет им более гибко реализовывать свои планы поездок – данная услуга, предоставляемая отелями, является дополнительным альтернативным и упрощённым вариантом, однако бронирование не является обязательным условием. Отметим, что это упрощение уже некоторое время применяется в отношении граждан Азербайджана.

Отметим, что иностранцы также могут путешествовать группами на освобождённые территории – подчеркнем, что групповые туры будут проводиться только туристическими компаниями, зарегистрированными в Туристическом реестре в качестве туроператоров.

Принятое решение о расширении возможности поездок иностранцев на освобожденные от оккупации территории поспособствует развитию въездного туризма в Карабахе и Восточном Зангезуре. С ростом туристического потока появятся новые рабочие места, расширятся возможности для предпринимателей, улучшится инфраструктура - всё это способствует повышению занятости и доходов, улучшает качество жизни и укрепляет социально-экономическое благополучие населения.