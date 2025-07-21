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Турция рассчитывает на устранение политических преград на пути евроинтеграции

First News Media14:15 - Сегодня
Турция рассчитывает на устранение политических преград на пути евроинтеграции

Турция рассчитывает на немедленное устранение Евросоюзом политических преград на пути ее евроинтеграции.

Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«Переговоры о вступлении Турции в ЕС не должны ждать ни одного дня для их оживления и продвижения вперед. Эти события должны произойти уже сейчас. Мы говорим всем нашим собеседникам в ЕС, что мы по-прежнему твердо привержены нашей цели - полноправному членству в организации. Если ЕС подойдет к этому вопросу стратегически и дальновидно, не будет никаких препятствий для того, чтобы они предприняли немедленные шаги.

Политические барьеры против Турции должны быть устранены в срочном порядке. Мы ожидаем, что страны ЕС будут поддерживать отношения [с Турцией] на справедливой и равноправной основе», - сказал Эрдоган журналистам своего пула. Его высказывания приводит телеканал TRT Haber.

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