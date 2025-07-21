Турция рассчитывает на устранение политических преград на пути евроинтеграции

Турция рассчитывает на немедленное устранение Евросоюзом политических преград на пути ее евроинтеграции.

Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

«Переговоры о вступлении Турции в ЕС не должны ждать ни одного дня для их оживления и продвижения вперед. Эти события должны произойти уже сейчас. Мы говорим всем нашим собеседникам в ЕС, что мы по-прежнему твердо привержены нашей цели - полноправному членству в организации. Если ЕС подойдет к этому вопросу стратегически и дальновидно, не будет никаких препятствий для того, чтобы они предприняли немедленные шаги.

Политические барьеры против Турции должны быть устранены в срочном порядке. Мы ожидаем, что страны ЕС будут поддерживать отношения [с Турцией] на справедливой и равноправной основе», - сказал Эрдоган журналистам своего пула. Его высказывания приводит телеканал TRT Haber.