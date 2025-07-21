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Арестован «начальник охраны» одного из лидеров карабахских сепаратистов

First News Media14:25 - Сегодня
Арестован «начальник охраны» одного из лидеров карабахских сепаратистов

Арестован Сасун Арушанян, обвиняемый в убийстве экс замминистра обороны Армении Ваграма Хорхоруни.

Об этом армянские СМИ сообщают со ссылкой на Следственный комитет страны.

Арушанян был «начальником охраны» так называемого «бывшего главы армии обороны» карабахских сепаратистов Самвела Бабаяна. По данному делу исполнителями проходят Артур Аракелян и Грайр Нариманян.

Хорхоруни был убит в ночь на 10 декабря 1998 года у подъезда своего дома. По данному факту было возбуждено уголовное дело, создана оперативно-следственная группа из сотрудников Министерства внутренних дел и национальной безопасности Армении.

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