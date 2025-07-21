Президент Ильхам Алиев утвердил расширение охвата дошкольного образования

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил законодательные изменения, расширяющие охват дошкольного образования.

Как сообщает Report, глава государства утвердил соответствующие поправки к законам "Об образовании" и "О дошкольном образовании".

С целью расширения доступности дошкольного образования в статью 18.5 закона "Об образовании" внесены изменения, согласно которым учреждения внешкольного образования теперь включены в список организаций, реализующих программы дошкольного образования.

Аналогичные изменения внесены в статью 8.5 закона "О дошкольном образовании", что позволяет учреждениям внешкольного образования проводить подготовку детей к школе. Кроме того, согласно поправкам к статье 11.4, перечень учреждений, занимающихся образованием детей дошкольного возраста, дополнен внешкольными образовательными учреждениями, в которых функционируют группы подготовки к школе.

Стоит отметить, что до настоящего времени дошкольное образование осуществлялось по желанию родителей или других законных представителей ребенка в дошкольных образовательных учреждениях, соответствующих структурах общеобразовательных учреждений или в семье.