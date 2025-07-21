СМИ: ХАМАС и Израиль подпишут соглашение по Газе в ближайшие дни

Соглашение между палестинским движением ХАМАС и израильской стороной о перемирии и освобождении части заложников будет подписано в течение ближайших дней.

Об этом сообщило близкое к радикальному движению агентство Maan.

По данным его источников, «соглашение будет подписано и об этом будет объявлено на этой неделе, максимум - в начале следующей». Агентство указывает, что ХАМАС согласился с предложением, предполагающим установление в секторе Газа режима прекращения огня сроком на 60 дней и передачу израильской стороне в этот период 10 заложников.

Источник: ТАСС