Рейтинг популярности Макрона стал рекордно низким в истории Франции

Рейтинг популярности президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Франсуа Байру стал рекордно низким в истории страны, следует из опроса компании Ifop для издания Journal du Dimanche.

«Дуэт Макрон/Байру вошел в историю, став в июле этого (2025 - ред.) года самой непопулярной парой руководителей Пятой республики. Франсуа Олланд остается самым нелюбимым президентом, с 13% положительных отзывов осенью 2014 года, но тогда премьер-министр Мануэль Вальс имел рейтинг одобрения в 38%. В совокупности их рейтинг достигал 51 балла. Эммануэль Макрон с 19% одобрения и Франсуа Байру с 18% получают лишь 37 баллов», - отмечают авторы исследования.

Они напомнили, что рейтинг одобрения Макрона прежде никогда не опускался ниже символических 20%. Даже в разгар кризиса «желтых жилетов» он составлял 23%, а в момент отставки кабмина Мишеля Барнье в конце 2024 года упал до 21%.

«Среди тех, кто проголосовал за Макрона в первом туре президентских выборов 2022 года, его поддержка упала на 12 пунктов, опустившись ниже отметки в 50% (49%). Он также потерял 8 пунктов среди руководителей и 18 пунктов среди бизнес-лидеров, которые считали его "своим" во время кампании 2017 года», - пишут авторы исследования.

Критикующие Макрона указывают, прежде всего, на его ответственность за плачевное состояние государственного бюджета.

При этом Байру стал самым непопулярным премьер-министром в истории Пятой республики: 82% респондентов им недовольны, а доля «крайне недовольных» выросла на 8 пунктов (50%).

Его непопулярности способствовал представленный на этой неделе законопроект о бюджете на 2026 год, который французы сочили «социально несправедливым».

Источник: РИА Новости