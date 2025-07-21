СМИ: США разместили ядерные бомбы в Великобритании
США разместили несколько ядерных бомб в Великобритании впервые за 17 лет — с 2008 года.
Об этом сообщает издание UK Defence Journal.
Отмечается, что несколько термоядерных бомб B61-12 были перемещены на военную авиационную базу Королевских военно-воздушных сил Лейкенхит в графстве Саффолк.
Эти бомбы, по предварительным данным, были перевезены из Центра ядерного оружия ВВС США на авиабазе Киртланд в Нью-Мексико в недавно построенное безопасное хранилище на территории Великобритании.
Изначально, во времена Холодной войны, американское ядерное оружие находилось на базе Лейкенхит.
В 2008 году все оружие оттуда было вывезено.
Издание отмечает, что возвращение ядерного оружия на территорию королевства будет означать серьезное изменение ядерной стратегии НАТО в Европе на фоне ухудшения отношений с Россией и усиления акцента на сдерживание.
Официальные власти пока не комментировали эту информацию.