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Евродепутат назвал невозможным вступление Армении в ЕС

First News Media17:53 - Сегодня
Евродепутат назвал невозможным вступление Армении в ЕС

Вступление Армении в Европейский союз абсолютно нереалистично на данный момент.

Об этом заявил замглавы делегации «Альтернативы для Германии» (АдГ) в Европейском парламенте и координатор в Комитете по правам человека Томаш Фрёлих.

«Я считаю, это абсолютно нереалистичным на данном этапе - и говорю это как человек, питающий большую симпатию к Армении», - сказал он в материале, который есть в распоряжении ТАСС, для австрийского портала Auf1.

Фрёлих пояснил, что членство Армении противоречит стратегическим интересам ЕС. «И связано это в том числе с тем, что Азербайджан играет важную роль для ЕС, - продолжил он. - Европейский союз имеет общие интересы с Азербайджаном, особенно после того, как Россия фактически перестала быть поставщиком энергоресурсов. В этом контексте Азербайджан частично занял ее место, и его значение для Брюсселя выросло».

Представитель АдГ подчеркнул, что сближение Евросоюза с Арменией в ущерб Азербайджану «крайне маловероятно» и «попросту нереалистично».

В этом контексте политик обратил внимание на двойные стандарты Брюсселя: «ЕС не оказывает поддержку Армении там, где это действительно было бы необходимо, и в то же время активно сотрудничает с Азербайджаном. Это само по себе не обязательно плохо, но явно противоречит риторике, которую Брюссель обычно использует».

Фрёлих считает, что премьер Армении «просчитался», так как сделал ставку на Запад, который все равно больше тяготеет к Азербайджану из-за наличия у него ресурсов.

«Они [власти Армении] выбрали более прозападный курс, ослабили связи с Кремлем, надеясь на поддержку Европы. Но интересы Запада - как бы это ни звучало - ближе к Азербайджану. <...> И в критические моменты Европейский союз склонен действовать заодно с Азербайджаном, а не с Арменией - несмотря на то, что с точки зрения ценностей христианская Армения должна быть нам ближе», - подчеркнул представитель АдГ.

Источник: ТАСС

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