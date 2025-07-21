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Китай заявил, что примет решительные меры в ответ на 18-й пакет санкций ЕС против России

First News Media10:00 - Сегодня
Китай заявил, что примет решительные меры в ответ на 18-й пакет санкций ЕС против России

Китайские власти с целью защиты прав национальных компаний ответят на 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза решительными мерами.

Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

«Китай настаивает, чтобы европейская сторона немедленно отказалась от ошибочных действий по включению китайских предприятий и финансовых учреждений в санкционные списки, - подчеркивается в заявлении, опубликованном на сайте торгового ведомства. - КНР примет необходимые меры, мы будем решительно защищать законные права и интересы китайских компаний».

Минкоммерции обращает внимание, что санкции ЕС «противоречат духу взаимопонимания», достигнутого на высшем уровне, и «оказывают серьезное негативное воздействие на торгово-экономические отношения, а также финансовое сотрудничество между Китаем и Евросоюзом». В комментарии отмечается, что КНР уже неоднократно делала представления европейской стороне по поводу подобных односторонних мер Брюсселя.

«Китай выражает категорическое недовольство и решительный протест, - уточняется в заявлении. - КНР последовательно выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН».

На прошлой неделе Совет ЕС объявил о введении 18-го пакета антироссийских санкций, куда попали четыре китайские компании - Zhu Jiang Shipmanagement, ACE Electronic HK (зарегистрированы в специальном административном районе Гонконг), Wuhan Global Sensor Technology и Shandong ODES Industry.

Источник: ТАСС

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