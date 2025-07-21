Ядерные переговоры между Ираном и странами Европы пройдут в Стамбуле

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подтвердил, что 25 июля в Стамбуле состоится новый раунд ядерных переговоров между Ираном и тремя европейскими странами («евротройкой») — Великобританией, Францией и Германией.

По словам Багаи, Иран согласился провести переговоры по запросу европейской стороны. Встреча пройдет на уровне заместителей министров иностранных дел. С иранской стороны в переговорах примут участие заместители главы МИД Маджид Тахт-Раванчи и Казем Гарибабади.

Стороны обсудят перспективы возобновления соглашения по ядерной программе Ирана, заключенного в 2015 году.

Источник: Anadolu