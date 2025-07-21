Чехия официально запретила коммунизм

Президент Чехии Петр Павел подписал закон, который официально криминализирует пропаганду коммунистической идеологии, приравнивая ее по степени экстремизма к нацизму.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на news-pravda.com, новый закон также будет криминализировать создание или поддержку движений, основанных на коммунистической идеологии.

Наказание за нарушение нового закона может составлять до 5 лет лишения свободы.

Закон также запрещает публичную пропаганду, символику и призывы, связанные с коммунистическими режимами.