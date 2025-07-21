По делу о теракте в «Крокус» в суде примет участие около 150 потерпевших

Не более 150 человек из 2,3 тыс. признанных потерпевшими по уголовному делу в отношении 19 исполнителей и соучастников теракта в концертном зале «Крокус сити холл» в Красногорске примут непосредственное участие в судебном процессе во 2-м Западном окружном военном суде.

Об этом ТАСС сообщил один из участников процесса.

«Из 2 300 человек в рассмотрении уголовного дела по существу о теракте в «Крокусе» в отношении 19 фигурантов выразили желание участвовать в судебном процессе около 150», - сказал собеседник агентства.

Дело о теракте в «Крокусе» будет слушать коллегия из трех судей. Материалы дела составляют более 470 томов, включая вещественную доказательную базу, собранную в ходе предварительного следствия, а также результаты более 200 различных видов экспертиз в отношении обвиняемых. Сегодня военный суд по итогам проведения предварительных слушаний должен определить дату рассмотрения дела по существу, а также здание, где будет проходить судебный процесс, так как судебные залы военного суда в Госпитальном переулке не смогут вместить всех участников.

Перед судом также остается открытым вопрос о проведении слушаний дела в открытом или закрытом для СМИ и публики режиме, окончательное решение будет принято перед оглашением обвинительного заключения, то есть в начале самого процесса. Однако суд вправе сделать процесс закрытым и после протокольной съемки для журналистов вплоть до оглашения резолютивной части приговора.

В пресс-службе инстанции ТАСС сообщали, что суд может закрывать заседания от СМИ и публики в любой момент судебного разбирательства в соответствии с действующим законодательством. В частности, обоснованием для закрытия может являться обеспечение безопасности всех участников процесса, уточняла агентству пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.