Премьер Грузии отверг обвинения в пророссийских настроениях правительства страны

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает частью антигрузинской пропаганды обвинения правительства республики в пророссийских настроениях и действиях.

«Есть только одна причина называть наше правительство пророссийским - мы не действуем по внешним указаниям, мы очистили все ветви власти от агентов, защищаем свой суверенитет, не допускаем пропаганду ЛГБТ-сообщества и не участвуем в войне», - написал Кобахидзе в соцсетях в понедельник.

Он подчеркивает, что до сих пор никто не смог представить хоть какие-то доказательства пророссийского курса правительства Грузии.

«Мы имеем дело с геббельсовскими методами пропаганды, когда сначала создается образ врага, а затем оппонента обвиняют в связях с ним. Такой пропаганде не нужны никакие факты», - написал Кобахидзе.

Евросоюз не раз в последние месяцы обвинял правительство Грузии в изменении прозападного курса в пользу ориентации на Россию и Китай.

Источник: Интерфакс