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В Кремле назвали тему переговоров России и Украины в Стамбуле

First News Media14:12 - Сегодня
В Кремле назвали тему переговоров России и Украины в Стамбуле

Переданные Москвой и Киевом друг другу проекты меморандумов о мирном урегулировании должны стать основной темой третьего раунда прямых российско-украинских переговоров, которые намечены на эту неделю в Стамбуле.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Тема переговоров достаточно сложная: помимо других вопросов, конечно, надо будет обсуждать те самые проекты меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда», - анонсировал представитель Кремля.

По словам Пескова, российская сторона не рассчитывает «на прорывы из разряда чудес» на стамбульских переговорах делегаций РФ и Украины.

«Давайте говорить прямо: тема украинского урегулирования настолько сложна, что достижение договоренностей об обменах или о возвращении тел погибших - это уже результативность, поэтому в данном случае я не стал бы разделять вашего скепсиса. Рассчитывать на какие-то прорывы из разряда чудес, конечно, повода для этого нет никакого. Вряд ли это возможно в нынешней ситуации», - сказал представитель Кремля.

Также он добавил, что прогнозы по срокам урегулирования конфликта сейчас невозможны.

«Я бы не стал оценивать вообще потенциальные сроки [выхода на договоренности об урегулировании]. Это зависит от множества факторов, и сейчас любые прогнозы будут ошибочными», - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков подчеркнул, что РФ намерена и дальше добиваться реализации своих интересов и выполнить те задачи, которые ставились изначально.

Комментируя вероятность встречи лидеров России и Украины, представитель Кремля напомнил, что Киев по-прежнему не отменил запрет на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. «Справедливости ради [следует отметить, что] этот запрет еще действует. Это очевидный факт», - сказал представитель Кремля.

Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня. По его итогам стороны обменялись проектами меморандумов о мирном урегулировании, а также договорились об обмене тяжело раненными военнопленными и телами погибших. Москва также передала Киеву несколько тысяч тел погибших.

Источник: ТАСС

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