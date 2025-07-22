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Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО

First News Media14:52 - Сегодня
Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО

Президент США Дональд Трамп принял решение о выходе Соединенных Штатов из ЮНЕСКО, поскольку организация поддерживает инициативы, которые не соответствуют американским интересам.

Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

«Президент Трамп принял решение вывести США из ЮНЕСКО, которая поддерживает прогрессивные, вызывающие разногласия культурные и социальные инициативы, полностью противоречащие разумной политике, за которую американцы голосовали в ноябре», - сказала она в комментарии газете New York Post, которую цитирует ТАСС.

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