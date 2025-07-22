Тбилиси внимательно следит за диалогом между Иреваном и Баку – глава МИД Грузии

Грузия внимательно следит за диалогом между Иреваном и Баку и надеется, что мирное соглашение будет подписано в ближайшее время.

Об этом заявила глава грузинского МИД Мака Бочоришвили на пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Тбилиси.

Она указала на заинтересованность своей страны в укреплении мира и стабильности на Южном Кавказе.

Министр также напомнила про трехсторонний формат с участием заместителей министров иностранных дел Армении, Азербайджана и Грузии Ваана Костаняна, Эльнура Мамедова и Лаши Дарсалия, указав на его потенциал.

Напомним, что первая встреча в трехстороннем формате состоялась 17 апреля этого года.

Источник: Sputnik Армения