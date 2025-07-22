Мы сделаем это снова: Трамп пригрозил новыми ударами по ядерным объектам Ирана

Соединенные Штаты готовы вновь нанести удары по иранским ядерным объектам, «если это будет необходимо».

С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп после высказываний главы МИД исламской республики Аббаса Арагчи о серьезном ущербе после предыдущей атаки.

«Министр иностранных дел Аббас Арагчи об иранских ядерных объектах: «Повреждения очень серьезные, они разрушены». Конечно, это так, как я и говорил, и мы сделаем это снова, если будет необходимо!» - написал глава Белого дома в Truth Social.

Трамп также призвал телеканал CNN уволить «своего фальшивого репортера» и извиниться перед президентом США и пилотами ВВС, которые, по его словам, уничтожили ядерные объекты.

Ранее Арагчи заявил в интервью телеканалу Fox News, что сейчас обогащение урана в стране пока не ведется, так как американские удары привели к «серьезному ущербу». Однако Тегеран, по его словам, не намерен отказываться от обогащения и считает это вопросом национальной гордости.

Источник: ТАСС