В Таллине переименовали центр русской культуры

Власти столица Эстонии Таллина утвердили переименование Центра русской культуры (ЦРК) в культурный центр «Мере» и его передачу местному культурному центру «Котел культур», информирует телерадиокомпания ERR.

«Большинство депутатов столичного горсобрания проголосовали за объединение Центра русской культуры (ЦРК) и центра культуры «Сальме» под руководством «Котла культуры» (творческий центр - ред.)», - говорится в сообщении.

Ранее руководители творческих коллективов, работающих в ЦРК, заявили, что его упразднение в нынешнем виде «приведет к потере важного очага культуры, что неизбежно станет шагом к маргинализации общества», как сообщала телерадиокомпания ERR со ссылкой на их обращение.

Телерадиокомпания ERR 3 июня сообщила, что власти Таллина одобрили переименование Центра русской культуры (ЦРК) в культурный центр «Мере» и его передачу другому культурному центру в рамках нового проекта.

В апреле портал Delfi сообщил, что таллинские власти также демонтировали советскую символику с фасада здания ЦРК. По данным ERR, впервые о том, что Центр русской культуры может прекратить существовать в качестве отдельного учреждения, начали говорить еще в январе.