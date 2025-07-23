Турция и Британия достигли соглашения по истребителям Typhoon

Министры обороны Турции и Великобритании подписали меморандум о взаимопонимании по поставкам Анкаре истребителей Eurofighter Typhoon.

Документ был подписан в рамках 17-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF 2025, проходящей в Стамбуле. Меморандум приближает стороны к полномасштабному соглашению о включении Турции в программу Typhoon.

По сообщению турецкого Минобороны, включение Турции в программу Typhoon станет важным шагом для укрепления боевых авиационных возможностей страны. Это также упрочит дружеские связи между ключевыми союзниками НАТО.

Стороны заявили, что сделка откроет новую эру в британо-турецком оборонном партнерстве. Страны планируют расширить сотрудничество и поддержать свои оборонные отрасли через взаимные закупки передовой военной техники.

Министры назвали подписание меморандума позитивным шагом к вступлению Турции в «клуб Typhoon».

Обе стороны стремятся завершить все необходимые договоренности в кратчайшие сроки.

Источник: TRT Global