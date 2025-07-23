В Украине протестуют против подчинения антикоррупционной системы Генпрокуратуре

После принятия Верховной радой законопроекта, который фактически подчиняет антикоррупционные органы в Украине генпрокурору, в Киеве на акцию протеста собрались сотни людей.

Митинг против поправок стал самой масштабной антиправительственной акцией протеста с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Акции протеста также прошли во Львове, Днепре и Одессе. В руках у участников митингов были плакаты с надписями «Мы выбрали Европу, а не автократию», «Мой отец погиб не за это» и другими.

Руководители антикоррупционных органов ранее призвали президента страны не подписывать документ, который лишает антикоррупционные ведомства независимости.

Однако, несмотря на протесты и призывы наложить вето на закон № 12414, поздно вечером во вторник, 22 июля, Владимир Зеленский все-таки подписал его.

При этом, как отмечает Украинская служба Би-би-си, подпись президента под документом несколько раз появлялась и исчезала.

Источник: BBC