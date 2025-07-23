Главы МИД, разведки и начальник генштаба ВС Турции будут на переговорах России и Украины - ОБНОВЛЕНО

Главы МИД, разведки и начальник Генштаба ВС Турции будут присутствовать на переговорах по Украине в Стамбуле, сообщили ТАСС источники в турецком МИД.

«В переговорах предусматривается участие министра иностранных дел Хакана Фидана, главы Национальной разведывательной организации Ибрагима Калына и начальника Генштаба ВС Метина Гюрака. Министр Фидан выступит на открытии встречи», - сказали они.

14:20

Украинская делегация отправилась в Стамбул на переговоры с представителями России.

Об этом сообщило издание «Общественное» со ссылкой на источник в офисе Владимира Зеленского.

Издание также утверждает, что третий раунд переговоров в Стамбуле начнется 23 июля вечером, предположительно в 19:00 по киевскому времени (20:00 по Баку).

Представлять Украину будут 14 человек во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым.

Российская делегация также отправилась в Стамбул, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, наша делегация отправилась в Стамбул, и действительно, на вечер запланированы переговоры.

Это будет третий раунд российско-украинских прямых переговоров», - рассказал Песков.

По его словам, состав делегации РФ остался прежним, ее возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Песков отметил, что делегации обсудят продолжение процесса по взаимному обмену пленными и телами погибших.

«[Будет] разговор по продолжению очень важного процесса взаимных обменов. При необходимости, конечно, будут подниматься любые другие вопросы. Такие решения будут принимать главы делегаций», - пояснил представитель Кремля.

При этом представитель Кремля заметил, что предстоящий раунд переговоров не ожидается легким, будет «очень сложный разговор», поскольку проекты меморандумов сторон, отражающих взгляды сторон на решение конфликта «диаметрально противоположны».

По словам Пескова, работу над согласованием меморандумов Москвы и Киева можно считать процессом подготовки к российско-украинской встрече в верхах, на которой настаивает Киев. В противном случае саммит нецелесообразен, подчеркнул представитель Кремля.

«Вся работа, которая должна вестись по согласованию меморандумов [с мирными предложениями], это и есть подготовка встречи, - пояснил представитель Кремля. - Без того, как проделать всю эту сложную работу, уже предметно назначать встречи вряд ли целесообразно».

«Иначе на высшем уровне придется выполнять эту черновую, очень сложную и очень емкую работу», - пояснил Песков.

Источник: ТАСС