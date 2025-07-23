Китай представил первого в мире робота, способного работать 24/7 без участия человека - ВИДЕО

Китайская компания UBTECH Robotics представила миру уникальную разработку в виде Walker S2, первого в мире человекоподобного робота, способного самостоятельно работать круглосуточно и без перерывов, благодаря функции автоматической замены батареи.

Walker S2 имеет рост 162 см и весит 43 кг, что сопоставимо с параметрами невысокого взрослого человека.

Робот оснащён 48-вольтовой литиевой батареей в двухаккумуляторной системе, что позволяет ему двигаться до двух часов или стоять до четырёх часов без подзарядки. Полный цикл зарядки аккумулятора занимает 90 минут.

Главной инновацией модели является функция автономной замены аккумулятора, которую UBTECH называет первой в мире среди гуманоидных роботов. Робот сам отслеживает уровень заряда и, в зависимости от приоритета текущих задач, может принять решение о замене батареи или подзарядке, без участия человека.

Робот спроектирован для применения на промышленных объектах, в логистике, а также в сферах обслуживания и гостеприимства, как, например, для приветствия клиентов в торговых центрах, отелях или на ресепшенах компаний. Модель обладает 20 степенями свободы, что обеспечивает широкий диапазон движений и гибкость при выполнении задач. Подключение осуществляется через Wi-Fi и Bluetooth.

Стоит отметить, что эксперты называют разработку важным шагом на пути к созданию полностью автономных роботов, способных выполнять человеческие функции без участия оператора.

Источник: Xinhua

Джамиля Суджадинова