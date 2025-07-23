Решение Верховного суда РФ: сатанизм – это экстремизм

Верховный суд России удовлетворил иск Генпрокуратуры и Минюста и признал экстремистским.

«Международное движение сатанизма», постановив запретить его деятельность с момента вынесения решения, сообщает «Медиазона».

Что именно подразумевается под этим неясно, поскольку оформленной юридически структуры под названием «Международное движение сатанизма» не существует.

Иск рассматривался в закрытом режиме, без слушателей и журналистов. Представители Минюста и Генпрокуратуры после заседания прошли мимо журналистов и проигнорировали любые вопросы, предложив обращаться за комментариями в пресс-службу.

С инициативой признать в России экстремистским сатанизм в январе этого года выступал патриарх Кирилл. «Недопустимо, что до сих пор различные сатанинские секты, входящие в международное движение сатанистов, беспрепятственно проводят в нашей стране свои обряды, вербуют молодежь, открыто регистрируют свои группы и сообщества в социальных сетях», - сказал он.

Ранее в России уже признавали «экстремистскими» явления или стихийные объединения, которых юридически не существует в виде «организаций». Это, например, названное так Генпрокуратурой «международное общественное движение ЛГБТ» или стихийное протестное движение сторонников экс-губернатора Хабаровского края «Я/Мы Сергей Фургал».

Источник: DW