После обращения Трампа Coca-Cola согласилась изменить рецепт напитка

Компания Coca-Cola заявила во вторник, что планирует выпустить новую версию своего культового напитка, изготовленную с использованием американского тростникового сахара. Продукт появится на рынке США уже этой осенью в рамках текущей программы инноваций.

Заявление прозвучало спустя несколько дней после публикации президента Дональда Трампа в соцсети Truth Social, где он сообщил, что «говорил с Coca-Cola об использовании НАСТОЯЩЕГО тростникового сахара в Coca-Cola в Соединённых Штатах, и они согласились на это».

Изначально компания воздержалась от прямого подтверждения этой информации. На прошлой неделе Coca-Cola отметила, что ценит «энтузиазм Трампа в отношении нашего культового бренда Coca-Cola», и пообещала раскрыть детали позже. Во вторник утром в рамках отчёта о прибылях и убытках компания официально подтвердила запуск новой версии напитка.

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114864763487869986

«В рамках своей текущей программы инноваций этой осенью в США компания планирует выпустить продукт, изготовленный с использованием американского тростникового сахара, чтобы расширить ассортимент своей продукции под торговой маркой Coca-Cola», — говорится в официальном пресс-релизе Coca-Cola.

На данный момент в США классическая Coca-Cola обычно подслащивается высокофруктозным кукурузным сиропом, в то время как в ряде других стран, включая Мексику и некоторые государства Европы, напиток традиционно изготавливается с добавлением тростникового сахара. Именно поэтому версия напитка с тростниковым сахаром в американском обиходе часто называется «мексиканской колой».

Компания уточнила, что новая версия Coca-Cola с американским тростниковым сахаром не заменит, а дополнит существующую линейку продуктов бренда. Эксперты связывают инициативу с программой «Сделаем Америку снова здоровой», продвигаемой администрацией Трампа и основанной на идеях общественного движения, поддерживаемого министром здравоохранения и социальных служб Робертом Ф.Кеннеди-младшим. Программа направлена на поощрение пищевых компаний к отказу от ингредиентов, таких как искусственные красители и сироп с высоким содержанием фруктозы, в пользу более натуральных компонентов.

Джамиля Суджадинова