​​​​​​​ООН готовится к историческому решению по ответственности государств за ущерб климату и окружающей среде

Высший суд ООН объявит консультативное заключение по вопросам международных обязательств государств в сфере борьбы с изменением климата. Это решение может стать важным юридическим ориентиром для глобальных действий в условиях нарастающего климатического кризиса.

Инициатором обращения в суд выступила Генеральная Ассамблея ООН в 2023 году, откликнувшись на многолетние обращения уязвимых островных государств, которые рискуют исчезнуть из-за повышения уровня моря. Суду было поручено ответить на два ключевых вопроса: Какие обязательства накладывает международное право на государства для защиты климата и окружающей среды от антропогенных выбросов парниковых газов? Каковы правовые последствия для правительств, чьи действия или бездействие нанесли значительный ущерб климату и окружающей среде?

Эксперты отмечают, что консультативное заключение, хотя и не является обязательным к исполнению, создаст правовую базу для последующих международных соглашений и судебных процессов. Активисты смогут обращаться в суды своих стран с исками против государственных органов за нарушение климатических обязательств, а государства - привлекать друг друга к ответственности через Международный суд.

Вместе с тем, крупнейшие нефтедобывающие державы, включая Соединённые Штаты и Россию, выразили решительное несогласие с возможностью обязывающего характера судебного заключения по сокращению выбросов. Юридические эксперты и представители международных организаций рассматривают это решение как значимый шаг в формировании международного права, которое может влиять на инвестиционные соглашения и климатическую политику стран.

Источник: ABCnews

Джамиля Суджадинова