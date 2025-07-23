70-летнюю израильтянку заподозрили в планах убить Нетаньяху

70-летняя жительница Тель-Авива, известная как активистка протестного движения, подозревается в планировании покушения на премьер‑министра Израиля Биньямина Нетаньяху и вступлении с этой целью в преступный сговор с несколькими неназванными лицами, сообщила израильская служба новостей КАН.

По данным следствия, женщина вела активные поиски оружия, обращаясь к другим участникам протестов с просьбой помочь ей в этом. Кроме того, она собирала сведения о маршрутах и деталях охраны главы правительства. Отмечается, что для его ликвидации она планировала использовать взрывное устройство.

Задержание было произведено около двух недель назад. После допросов женщину освободили с ограничительными условиями. В частности, ей запрещено приближаться к правительственным зданиям и самому Нетаньяху.

По сообщению же Cursorinfo, в настоящее время подозреваемая находится под стражей, а следствие продолжает выяснять круг ее связей и мотивы, которые подтолкнули ее к столь радикальным действиям.

Источник: Vesty.co.il, Cursorinfo.co.il