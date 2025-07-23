Обстановка у дворца Чираган в Стамбуле, где может пройдет 3-й раунд переговоров РФ и Украины, спокойная

Обстановка у дворца Чираган, где, по неофициальным данным турецких источников, в среду вечером может пройти третий раунд прямых российско-украинских переговоров, спокойная.

Меры безопасности на проспекте Чираган, где расположен одноименный дворец, не усилены, передает ТАСС.

В утренние часы проспект выглядел пустынно, по нему совершали пробежки и прогулки местные жители.

Представителей СМИ у места возможной встречи также пока нет.

Официальных данных о планируемых в среду переговорах делегаций РФ и Украины в Стамбуле пока нет.

Прежний раунд прямых переговоров по Украине также проходил во дворце Чираган на берегу Босфора.