Обстановка у дворца Чираган в Стамбуле, где может пройдет 3-й раунд переговоров РФ и Украины, спокойная
Обстановка у дворца Чираган, где, по неофициальным данным турецких источников, в среду вечером может пройти третий раунд прямых российско-украинских переговоров, спокойная.
Меры безопасности на проспекте Чираган, где расположен одноименный дворец, не усилены, передает ТАСС.
В утренние часы проспект выглядел пустынно, по нему совершали пробежки и прогулки местные жители.
Представителей СМИ у места возможной встречи также пока нет.
Официальных данных о планируемых в среду переговорах делегаций РФ и Украины в Стамбуле пока нет.
Прежний раунд прямых переговоров по Украине также проходил во дворце Чираган на берегу Босфора.
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