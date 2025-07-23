Установлена личность ранившего двух братьев в Гяндже - ОБНОВЛЕНО

Установлена личность человека, подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум братьям в Гяндже.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, им оказался житель города Гянджа Фахри Гурбанов, 2001 года рождения. Во время ссоры Фахри Гурбанов нанёс ножевые ранения Дилсузу Газиеву, 1999 года рождения, и его брату Вугару Газиеву, 1993 года рождения.

В настоящее время ведутся поиски Фахри Гурбанова.

10:05

В Гяндже ранены ножом два брата, ведется розыск подозреваемого.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, братья В.Газиев (1993 г.р.) и Д.Газиев (1999 г.р.) получили ножевые ранения на почве ссоры.

Они были доставлены в больницу, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Ф.Гурбанов (2001 г.р.), подозреваемый в совершении данного преступления, скрылся с места происшествия.

Причины инцидента пока не установлены.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого.

По данному факту ведется расследование.